Уряд оновив рекомендації через російську агресію.

Канадцям порадили уникати поїздок до України найближчим часом.

Відповідну інформацію розміщено на сайті уряду країни.

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну", - йдеться в оновлених на вихідних рекомендаціях для мандрівників.

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Причиною називають "російську агресію, що триває, і нарощування військової присутності в країні і навколо неї".

Раніше аналогічні рекомендації своїм громадянам надали Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо, у Канаді не виключають відправлення до України зброї на тлі нарощування Росією військ уздовж українського кордону.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідає Україну наступного тижня.

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