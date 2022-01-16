Канадцям порадили уникати поїздок до України найближчим часом.
Відповідну інформацію розміщено на сайті уряду країни.
"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну", - йдеться в оновлених на вихідних рекомендаціях для мандрівників.
Читайте також"Українці розчаровані": посол України закликав Німеччину зняти ембарго на постачання зброї
Причиною називають "російську агресію, що триває, і нарощування військової присутності в країні і навколо неї".
Раніше аналогічні рекомендації своїм громадянам надали Сполучені Штати Америки.
Нагадаємо, у Канаді не виключають відправлення до України зброї на тлі нарощування Росією військ уздовж українського кордону.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідає Україну наступного тижня.