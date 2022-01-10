Голова МЗС Канади наголосила, що "безпека України - це безпека Європи, а отже - це безпека світу".

У Канаді не виключають відправлення до України зброї на тлі нарощування Росією військ уздовж українського кордону.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі зазначивши, що її колеги тісно працюють над цим питанням, пише CTV.

"Ми закликаємо Росію разом із усіма союзниками по НАТО припинити нарощування військ поруч з Україною… Коли справа доходить до загрози, яку Росія представляє зараз, саме тому я мала у п'ятницю важливу зустріч із усіма міністрами закордонних справ НАТО, тому що важливо, щоб ми як альянс продемонстрували силу, єдність та рішучість", - сказала Джолі.

Відповідаючи на питання, чи направить Канада Україні зброю для захисту в умовах російського вторгнення, Джолі лише зазначила, що її команда активно бере участь у цьому питанні. За її словами, зараз важливо працювати з українцями, щоб протистояти їхнім загрозам безпеці.

"Саме цим ми і будемо займатися. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цією справою разом із союзниками… Безпека України - це безпека Європи, а отже - це безпека світу й Канади", - сказала Джолі.

Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

Читайте такожПереговорник від Росії у Женеві заявив, що НАТО треба "збирати манатки"

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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