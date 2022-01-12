Громадянам США радять уважно стежити за новинами.

Державний департамент США продовжує радити своїм громадянам переглянути питання про поїздки в Україну через збільшення загрози з боку Росії.

Про це йдеться в повідомлення на сайті посольства США в Україні.

"Що стосується повідомлень про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України і в окупованому Криму, то вони продовжують надходити, і громадянам США нагадують, що умови безпеки можуть змінитися практично без попередження", - попереджають в посольстві.

Читайте такожСенат США підготував санкції проти Росії в разі її вторгнення до УкраїниУ повідомленні зазначають, що військові дії Росії в будь-якій точці України серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам при виїзді з країни.

У посольстві також радять уважно стежити за місцевими та міжнародними новинами і новинними каналами в соціальних мережах і переконатися в дійсності проїзних документів. Також громадян США попереджають про необхідність отримати вакцину від COVID-19.

Раніше Держдепартамент США вже рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну через COVID-19, а також через посилення загроз з боку Росії.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі відзначила, що це була додаткова інформація до туристичних рад, щоб переконатися, що вони "прозорі" для американських громадян, які знаходяться в різних країнах.

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