Канада також тісніше співпрацює з країнами Балтії на дипломатичному рівні, перетворивши свої місії в Литві та Естонії на повноцінні посольства.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна більш ніж подвоїть кількість своїх військ у Латвії, щоб допомогти зміцнити східний фланг НАТО проти потенційної російської агресії.

Оттава додатково відправить 1200 нових військовослужбовців для посилення бойової групи під проводом Канади в Латвії, яка розширюється до боєздатної бригади, сказав Трюдо на військовій базі в Адажі, Латвія, 10 липня. Він оголосив про інвестиції в 2,6 мільярда канадських доларів (2 мільярди доларів) у зброю, розвідку та кіберактивність.

"Ми тут, тому що європейська безпека важлива для безпеки Канади", - сказав Трюдо журналістам разом із прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Карінсом.

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Канада очолює багатонаціональну бойову групу НАТО в Латвії протягом шести років і наразі має там близько 700 своїх солдатів. Ці сили є однією з чотирьох бойових груп посиленої передової присутності НАТО в регіоні. Країни Балтії, які після розпаду Радянського Союзу попереджали про спроби Росії повернути територію, протягом багатьох років закликали союзників посилити присутність своїх військ на постійній основі в регіоні, щоб стримати Росію від нападу.

Рішення Канади було прийнято після несподіваної заяви в червні міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який заявив, що ФРН готова розмістити постійну бригаду з приблизно 4000 військовослужбовців у Литві, хоча до цього кроку, ймовірно, ще багато років.

НАТО протидіє Росії: це треба знати

У квітні 2023 року у НАТО заявили, що вони будуть посилювати східний фланг у Європі.

Литовський президент Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО посилити східний фланг Європи через заколот Пригожина в Росії.

В червні Трюдо приїзжав до Києва і анонсував нову військову допомогу від Канади для України.

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