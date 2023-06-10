Також Канада надасть Україні фінансову допомогу у ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС.

Сьогодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до України з неанонсованим візитом та зустрівся із президентом Володимиром Зеленський. Під час свого візиту канадський прем’єр оголосив про черговий пакет військової допомоги для України.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу із Зеленським в Києві Трюдо заявив, що Канада погодила новий пакет військової допомоги Україні у 500 млн канадських доларів (понад 373 млн доларів США).

До цього пакету входитимуть, зокрема:

288 ракет АІМ-7 для засобів протиповітряної оборони;

10 тисяч снарядів калібру 105 мм.

Очільник уряду Канади також пообіцяв, що впродовж найближчих тижнів буде завершено доставку обіцяних раніше Україні 122 броньованих автомобілів Roshel. Наразі в Україні вже 88 із них.

Також Трюдо зауважив, що Канада докладе максимум зусиль до тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та допоможе в обслуговуванні літаків, долучиться до організації роботи хабу технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі. Крім того, Оттава до 2026 року продовжить військово тренувальну місію UNIFIER, в рамках якої зокрема пройшли підготовку й тисячі українських військових.

Лідери сповістили, що обговорили "коаліцію винищувачів" та "коаліцію протиповітряної оборони" для України.

Трюдо також повідомив, що, реагуючи на теракт росіян на Каховській ГЕС, Канада надасть Україні 10 млн доларів для лікудвання наслідків катастрофи – на додаток до 37,5 млн доларів, які вже були виділені.

Він також уточнив, що Канада запроваджує санкції проти ще 24 фізичних осіб та 17 організацій і компаній, пов’язаних з Росією.

Зеленський своєю чергою подякував Канаді за продовження ще на рік режиму безмитного ввезення українських товарів, конфіскацію на користь України російських активів. Окремо президент висловив співчуття Канаді, яка потерпає від лісових пожеж, та заявив, що за потреби Україна готова направити туди й своїх рятувальників.

Допомога Канади Україні

Канада надає Україні різнобічну допомогу з перших днів повномасштабної війни, і її обсяг вже перевищив 5 мільярдів доларів США. В квітні Україна отримала від Канади черговий пакет допомоги – на майже 30 мільйонів доларів.

Канада долучилася до "танкової коаліції" і надала вісім німецьких танків Leopard, приєдналася і до програми тренувань українських пілотів на сучасних літаках.

Крім цього, країна заарештувала, конфіскувала і почала передавати Україні майно країни-агресора. Зокрема, було передано конфіскований літак АН-124 "Руслан".

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