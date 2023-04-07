За його словами, Росія несе реальну загрозу і для інших країн.

Країни-члени НАТО на саміті Альянсу влітку 2022 року домовилися про посилення східного флангу. Вони вирішили розмістити більше військ одразу в декількох регіонах.

"Має бути збільшений військовий потенціал. І у нас буде більше військ НАТО не тільки в Балтійському регіоні, але і на східному фланзі НАТО в цілому. Тому що доктрина НАТО, у зв'язку з російською агресією, полягає в стримуванні Росії шляхом нарощування власного військового потенціалу. Треба розуміти, що сьогодні інвестиції у військовий потенціал є в той же час інвестиціями у збереження миру в Європі", - заявив президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW.

За його словами, постійне базування військових також є частиною зміцнення східного флангу НАТО. В результаті цього процесу Альянс матиме велику кількість військ від Фінляндії до Болгарії. Левітс підкреслив, що всьому виною загроза, що виходить з Росії.

Відео дня

"НАТО - це чисто оборонний альянс, і з нашого боку було б нерозумно вдаватися в параноїдальну аргументацію Росії. Я не думаю, що в Німеччині, наприклад, хтось думає про напад на Росію. З іншого боку, саме Росія напала на Україну, як раніше напала на Грузію. Існує реальна загроза і для інших країн. На цьому тлі вступ до НАТО - це природна реакція", - зазначив він.

Розширення НАТО - що відомо

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Фінляндія разом зі Швецією подали заявку на вступ до Альянсу. Вже 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО, а питання про Швецію все ще вирішується.

У РФ відреагували на новини дуже різко і заявили, що розширення НАТО нібито є посяганням на їхні національні інтереси і пообіцяли "вжити контрзаходів".

Вас також можуть зацікавити новини: