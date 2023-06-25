Північноатлантичний альянс повинен буде зміцнити східний фланг, якщо Білорусь прийме главу російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина.
Таку заяву зробив президент Литви Гітанас Науседа після засідання Ради безпеки країни, в ході якого обговорювався заколот в Росії, пише Голос Америки. Тепер Литва має намір ретельніше оцінювати політичні та безпекові безпеки Білорусі.
"Якщо Пригожин або частина групи "Вагнера" опиниться в Білорусі з неясними планами і неясними намірами, то це означатиме лише те, що нам необхідно ще більше посилити безпеку наших східних кордонів", - сказав литовський президент.
Насуда вважає, що в майбутньому російський диктатор Путін може зіткнутися з більшими проблемами, ніж під час заколоту.
Пригожин в Білорусі: що відомо
Нагадаємо, що пригожинський "марш справедливості"і похід на Москву завершилися тим, що ватажок найманців повернув свої війська.
У прес-службі диктатора Лукашенка заявили, що він особисто провів переговори з Пригожиним і вони прийшли до домовленостей про "неприпустимість розв'язання кривавої бійні".
У Кремлі заявили, що закриють кримінальну справу стосовно ватажка ПВК, а він сам "піде в Білорусь".
Екс-начальник Генштабу Великої Британії Річард Даннат не виключає, що "вагнерівці" можуть очолити нову атаку РФ на Київ з території Білорусі.
А колишній начальник української розвідки Валерій Кондратюк вважає, що самого Пригожина можуть ліквідувати вже найближчим часом.