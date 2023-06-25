Країна планує виділяти більше ресурсів на розвідку.

Північноатлантичний альянс повинен буде зміцнити східний фланг, якщо Білорусь прийме главу російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Таку заяву зробив президент Литви Гітанас Науседа після засідання Ради безпеки країни, в ході якого обговорювався заколот в Росії, пише Голос Америки. Тепер Литва має намір ретельніше оцінювати політичні та безпекові безпеки Білорусі.

"Якщо Пригожин або частина групи "Вагнера" опиниться в Білорусі з неясними планами і неясними намірами, то це означатиме лише те, що нам необхідно ще більше посилити безпеку наших східних кордонів", - сказав литовський президент.

Відео дня

Насуда вважає, що в майбутньому російський диктатор Путін може зіткнутися з більшими проблемами, ніж під час заколоту.

Пригожин в Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що пригожинський "марш справедливості"і похід на Москву завершилися тим, що ватажок найманців повернув свої війська.

У прес-службі диктатора Лукашенка заявили, що він особисто провів переговори з Пригожиним і вони прийшли до домовленостей про "неприпустимість розв'язання кривавої бійні".

У Кремлі заявили, що закриють кримінальну справу стосовно ватажка ПВК, а він сам "піде в Білорусь".

Екс-начальник Генштабу Великої Британії Річард Даннат не виключає, що "вагнерівці" можуть очолити нову атаку РФ на Київ з території Білорусі.

А колишній начальник української розвідки Валерій Кондратюк вважає, що самого Пригожина можуть ліквідувати вже найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: