Трюдо також анонсував виділення додаткових $48,8 млн до Комплексного пакету допомоги (CAP) Україні.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про додаткову підтримку трансатлантичної безпеки та України на суму 541 мільйон доларів. Таку заяву він зробив на саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

"На саміті прем'єр-міністр анонсував нове фінансування та проєкти для підтримки України та посилення трансатлантичної безпеки на $541 млн. Нове фінансування для України засноване на понад $8 млрд багатогранної допомоги, яку Канада надала з початку 2022 року, і спирається на заяву прем'єр-міністра, зроблену цього тижня в Латвії, про відновлення та розширення операції REASSURANCE – частини заходів НАТО щодо оборони та стримування у Східній Європі – та подвоєння поточної присутності Канади в країні", – йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади.

Зазначається, що країна і надалі продовжить надавати Україні військову та брати участь у проведенні навчань військових, що необхідно для оборони. При цьому, за словами Трюдо,Канада планує розширити військову підтримку та надати додаткові камери для дронів на запит України, а також буде проводити навчання українських військових у рамках операції UNIFIER у Канаді.

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Трюдо також анонсував виділення додаткових $48,8 млн до Комплексного пакету допомоги (CAP) Україні. За його словами, цей внесок, на додачу до $34,6 млн, оголошених у квітні 2023 року, "підтримає надання Україні практичної допомоги НАТО нелетального характеру шляхом пожертвувань матеріалів, зокрема палива, мостового обладнання, пайків та першої допомоги. CAP надає Україні практичну підтримку та розбудову оборонного потенціалу, а Канада є одним із провідних учасників".

Крім того, Україна отримає від Канади додаткову допомогу в розмірі $2,7 млн, спрямовану на протидію кіберзлочинності.

Підтримка України: останні новини

12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його країна приєднається до гарантій G7 для України. За його словами, на практиці це не сильно відрізнятиметься від тієї ролі, яку Іспанія вже взяла на себе в питанні підтримки України – надання озброєння та підготовка військових.

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що Штати продовжать підтримувати Україну. Він наголосив, що після майже 18 місяців від початку повномасштабного вторгнення росіян українці залишаються незламними, а сама Україна – вільна і незалежна.

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