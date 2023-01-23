Період 1881-1996 років став "темним" часом для історії відносин місцевого корінного населення з канадцями. Тоді близько 150 тисяч дітей розлучили зі своїми сім'ями й перемістили в спеціалізовані інтернати.

Уряд Канади погодився сплатити близько 1,5 млрд євро (2,8 млрд канадських доларів) компенсації за геноцид корінних індіанців, який відбувався на території країни до 1996 року.

У період з 1881 по 1996 рік близько 150 тисяч дітей корінних жителів розлучили зі своїми сім'ями й перемістили в канадські школи-інтернати, в яких вони стали жертвами різних знущань. Тепер уряд прийшов до офіційної угоду з індіанцями щодо сплати компенсації за утиски в минулому.

Йдеться, як про культурні утиски: заборону говорити корінною мовою своїх предків, дотримуватися традицій, так і про інші форми насильства. Наприклад, побиття, голод й сексуальне насилля, від яких потерпали індіанські діти.

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Один з найгучніших випадків з утиском корінного народу виявили у 2021 році в колишній школі-інтернаті в Британській Колумбії. Там знайшли останки 215 закатованих дітей. Подібні знахідки були й в інших інтернатах, в яких забирали дітей. Цікаво, що курирувала такі спецзаклади в основному церква.

Вперше груповий позов проти Канади за культурний геноцид індіанців подали у 2012 році 325 представників корінних громад. Всі ці роки угода перебувала на розгляді Федерального суду.

Як зазначив один з позивачів корінних народів Гаррі Фещук, компенсацією індіанці зможуть розпорядитися на свій розсуд. Гроші будуть перераховані в спеціальний фонд.

"Канаді знадобилося занадто багато часу, щоб визнати свою історію, визнати геноцид, який вона вчинила, і визнати колективну шкоду, заподіяну нашим народам школами-інтернатами", - прокоментував він "мирову" з урядом.

Геноцид українців

В історії України є також свої приклади геноциду населення, якому наша країна піддавалася в різні періоди свого існування. Найяскравішим з них є Голодомор 1932-1933 років, який за різними оцінками забрав життя від 2,6 до 3.9 мільйона осіб.

Тільки минулого року Європейський парламент більшістю голосів офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. "За" документ проголосували 507 депутатів, проти - 12, утрималися - 17.

Однак тепер українці стикаються з новою формою геноциду в рамках повномасштабної агресії, яку розпочала РФ 24 лютого 2022 року. 14 січня країна стала жертвою кривавого теракту Росії, яка ракетним ударом по багатоповерхівці в Дніпрі вбила 45-ть осіб.

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