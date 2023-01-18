Добре захищені колісні броньовики здатні перевозити до 7 осіб десанту.

Канада передасть Україні 200 бронеавтомобілів Senator в рамках військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це заявила міністр оборони країни Аніта Ананд в коментарі для National Post.

Вона зазначила, що з початку 2022 року Канада надала Україні військову, економічну, гуманітарну та іншу допомогу на загальну суму понад 5 мільярдів доларів, у тому числі понад 1 мільярд доларів військової допомоги.

"Я тільки що оголосила про додаткове пожертвування 200 бронеавтомобілів виробництва компанії "Рошель" (...). Ці автомобілі забезпечують безпечне перевезення персоналу та обладнання, а також медичну евакуацію. Вони дозволяють солдатам завчасно виявляти загрози, а їх броня допоможе захистити війська", – заявила вона.

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За даними The Globe and Mail, йдеться про Senator APC. Минулого року Україна вже отримала близько сотні таких машин. Вони являють собою великий позашляховик на колісному шасі з посиленим бронюванням, що дозволяє протистояти не тільки стрілецькій зброї, але навіть мінам і гранатам. У відділенні для десанту може вміститися до 6-7 солдатів.

Канадська допомога Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Канада стала одним з постачальників зброї в Україну. Також країна почала вводити санкції проти Росії, почавши відразу з Путіна і Лукашенка.

У березні Канада запустила спеціальну міграційну програму для українців, яка дозволила прийняти в країні десятки тисяч біженців.

Деяка кількість канадських добровольців захищають Україну в лавах інтернаціонального легіону.

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