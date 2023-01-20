Також місто розраховує на допомогу постраждалим від благодійників.

Люди, які постраждали від влучення російської ракети в дев’ятиповерхівку у Дніпрі, отримуватимуть до 1 млн грн з місцевого бюджету. Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Ми пішли шляхом повної монетизації. Кожна історія кожної родини — це окрема трагедія. У людей різні життєві плани. Хтось захоче придбати житло на вторинному ринку, хтось на первинному, хтось захоче переїхати до родичів… У нас є програма відшкодування збитків на майно внаслідок ракетних обстрілів РФ. До 1 млн грн будемо виплачувати з місцевого бюджету, це десь 25 тисяч доларів по курсу", - зазначив Філатов.

За його словами, зусилля влади зараз направлені на те, щоби максимально допомогти постраждалим грошима.

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"Зібрати гроші і роздати їх людям. А люди хай потім вирішують. Всі несуть, що тільки можна. Тому речами допомога не потрібна. Гроші — це загальний еквівалент", - зауважив мер.

Ракетний удар по Дніпру

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі, де мешкали близько 1,7 тис. осіб. У будинку повністю зруйновано одну із секцій. Відомо про пошкодження 230 квартир, повністю зруйновані – 72.

Також повідомлялося, що росіяни вдарили по будинку ракетою Х-22, яку спроектували в Радянському Союзі для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

17 січня о 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару були завершені, було врятовано 39 людей, з них – шестеро дітей. 79 людей були травмовані, серед них – 16 дітей. В СБУ вже назвали імена російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру. До вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора.

Сьогодні, 20 січня, Філатов повідомив, що внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі загинуло 45 людей, з них 6 дітей. Близсько 20 людей знаходяться у тяжкому стані у лікарнях міста. 6 людей є зниклими безвісти.

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