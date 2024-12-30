ЗМІ написало, які цілі може переслідувати Путін, "вибачаючись" перед Алієвим.

Напередодні Нового року виповнюється 25 років відтоді, як кремлівський диктатор Володимир Путін змінив Бориса Єльцина на посаді президента Росії. За цей тривалий період він практично ніколи не перепрошував офіційно за що-небудь.

Але в телефонній розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, він визнав, що "трагічний інцидент" - катастрофа азербайджанського літака, в результаті якого загинули 38 осіб, стався в російському повітряному просторі, пише The Times.

При цьому Путін не визнав відповідальності Росії, але "наблизився" до визнання того, що літак був збитий російськими засобами ППО, вважають журналісти, маючи за цим прихований задум. Як ідеться в матеріалі, інстинктивна реакція Росії полягала в тому, щоб спростувати висновки американських експертів і звалити провину за катастрофу на удари птахів, коли літак заходив на посадку в Грозному.

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Тоді як Путін знав, що ця абсурдна брехня не переконає Алієва, який заявив російському лідеру, що "зовнішнє фізичне і технічне втручання" змусило збитий літак спробувати приземлитися на березі Каспійського моря в Казахстані.

Тепер президент Азербайджану вимагає, щоб Росія взяла на себе відповідальність. Алієв, за словами журналістів, не збирається принижуватися. Адже Азербайджан - найважливіший партнер у відмиванні російського газу, який він купує й експортує в Європу "як свій власний". Він також тісно пов'язаний із Туреччиною, союзником по НАТО, якого Москва сподівається виманити із західних рубежів, а кілька років тому він завдав принизливої поразки Вірменії, союзнику Москви на Кавказі.

ЗМІ пише, що Путін може дозволити собі вибачення. Водночас він пообіцяє провести повне розслідування, щоб звалити провину за катастрофу на Україну та її безпілотники.

Що ще відомо про падіння літака в Актау

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія намагалася зам'яти питання з авіакатастрофою, за словами президента Азербайджану. "Одним із моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі", - сказав Алієв.

Крім того, російські пропагандисти "знайшли" винних у падінні літака в Актау, згадавши, звісно ж, українські безпілотники. "З Азербайджаном у нас відбулося різке поліпшення відносин. Звичайно, київський режим був украй зацікавлений у тому, щоб перешкодити цьому", - заявляють вони.

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