За словами президента, Україна підтримає Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами.

Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширення дезінформації щодо катастрофи рейсу J2-8243 "Азербайджанських авіаліній". Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке відповість на всі запитання про те, що сталося насправді. Росія повинна надати чіткі пояснення і припинити поширення дезінформації. На фото та відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм'ятини, що дуже нагадують удар ракетою ППО", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна підтримає Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами і закликає інші країни також надати допомогу.

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"Крім того, ми домовилися активізувати двосторонні контакти найближчим часом", - додав Зеленський.

Нагадаємо, повідомлялося, що Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijan Airlines у Казахстані.

Однак, він прямо не визнав, що в літак вдарила ракета російської ППО. Вибачення стосувалися того, що "трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії".

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