Алієв про збиття літака над Грозним: Росія намагалася зам'яти питання

Версію зіткнення з птахами перекреслив той факт, що фюзеляж літака весь був у пробоїнах.

Азербайджан розчарований реакцією Росії на катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав аварії в Актау (Казахстан) після того, як російська ППО підбила його над Чечнею.

Про це заявив президент країни Ільхам Алієв в інтерв'ю азербайджанським ЗМІ. Він наголосив, що версію зіткнення з птахами перекреслив той факт, що фюзеляж літака весь був у пробоїнах.

"Одним з моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звісно, ​​нікому не приносить честі", - сказав Алієв.

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Він припустив, що літак збили випадково, але наголосив, що "визнати свою провину, своєчасно вибачитися перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості – все це були заходи та кроки, які необхідно було вжити".

"На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, окрім маячних версій", - додав він.

Авіакатастрофа в Актау - до чого тут російська ППО

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня у Казахстані здійснив аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень та загорілося, вижити вдалося 29 людям.

В Росії повідомили, що проводять розслідування, однак експерти сходяться на думці, що літак з людьми потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони.

Попереднє розслідування Azerbaijan Airlines виявило, що повітряне судно розбилося через "фізичне та технічне зовнішнє втручання".

Президент Азербайджау Ільхам Алієв розкрив низку причин, пов'язаних із катастрофою літака AZAL поблизу Актау. Він офіційно підтвердив, що літак було підбито із землі.

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