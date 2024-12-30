Це не перший випадок, коли окупанти намагаються звинуватити Україну в чужих злочинах.

Російська пропаганда почала активно звинувачувати в катастрофі пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній" Embraer E190 Україну.

Пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі "Россия 1" заявив, що українські безпілотні літальні апарати "навмисно створювали перешкоди для цивільних суден" у небі над Російською Федерацією.

А державний телеканал Russia Today опублікував коментар директора Музею ППО Юрія Кнутова, який каже, що літак упав через "підготовлену Києвом провокацію":

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"З Азербайджаном у нас відбулося різке поліпшення відносин. Звичайно, київський режим був украй зацікавлений у тому, щоб перешкодити цьому. Яким чином це можна зробити? Літак регулярно літає за одним і тим самим напрямком".

Падіння літака в Актау

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав літак, який летів із Баку до Грозного. У страшній катастрофі загинули 38 людей, вижили - 29.

Найпоширенішою версією стало ураження літака вогнем російської ППО. Президент Азербайджану заявив, що повітряне судно стало некерованим через вплив засобів радіоелектронної боротьби і практично втратило керування поблизу Грозного.

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