Російська пропаганда почала активно звинувачувати в катастрофі пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній" Embraer E190 Україну.
Пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі "Россия 1" заявив, що українські безпілотні літальні апарати "навмисно створювали перешкоди для цивільних суден" у небі над Російською Федерацією.
А державний телеканал Russia Today опублікував коментар директора Музею ППО Юрія Кнутова, який каже, що літак упав через "підготовлену Києвом провокацію":
"З Азербайджаном у нас відбулося різке поліпшення відносин. Звичайно, київський режим був украй зацікавлений у тому, щоб перешкодити цьому. Яким чином це можна зробити? Літак регулярно літає за одним і тим самим напрямком".
Падіння літака в Актау
Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані впав літак, який летів із Баку до Грозного. У страшній катастрофі загинули 38 людей, вижили - 29.
Найпоширенішою версією стало ураження літака вогнем російської ППО. Президент Азербайджану заявив, що повітряне судно стало некерованим через вплив засобів радіоелектронної боротьби і практично втратило керування поблизу Грозного.