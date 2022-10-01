Він зазначив, що військову техніку через Казахстан міг передати Китай.

Військова техніка з Казахстану ешелонами їде в Росію. Можливо, вона китайська.

Про це передавати військовий експерт Олег Жданов.

"Тому що в Китаї дуже багато радянської техніки, яка поставлялася туди. До 2017 року на озброєнні їх армії було багато такої техніки. А Казахстан - це сателіт і сфера впливу Китаю. Цілком можливо, що на Шанхайському саміті Путін міг обговорювати це військово-технічне питання з Сі Цзіньпінем", - зазначив він.

Жданов додав, що є всього дві версії походження цієї техніки.

"Або це Китай через Казахстан жене військову допомогу Росії, або це Казахстан зі своїх старих радянських запасів дає техніку Російської Федерації" - підсумував експерт.

Казахстан і війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Казахстан посилює свою обороноздатність, побоюючись війни з Росією. Крім того, Астана переосмислює становище Росії у своїй зовнішній політиці і налагоджує контакти з такими країнами, як США, Туреччина і Китай.

Видання Die Welt зазначало, що Казахстан і Грузія побоюються, що вони будуть наступними жертвами Путіна.

Як писали в кінці серпня ЗМІ, Казахстан на рік призупиняє експорт зброї з побоювань, що воно опиниться на фронті.

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