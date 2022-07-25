У квітні Казахстан збільшив свій оборонний бюджет на 441 мільярд тенге (близько $918 млн).

На початку року Росія направила свої війська для придушення протестів в Казахстані. Шість тижнів потому, коли російські війська увірвалися в Україну, "сусіди" отримали можливість відплатити за послугу, підтримавши вторгнення.

Замість цього єдина держава Центральної Азії, що має кордон з Росією, заявила про нейтралітет у війні, збільшила оборонний бюджет і почала шукати союзників у США, Туреччині та Китаї, пише WSJ.

Показовий момент настав у червні, коли Токаєв у присутності Путіна підтримав цілісність України і відмовився визнавати незалежність "ЛНР" і "ДНР". Президент Казахстану назвав їх "квазідержавними територіями". Також він запевнив, що країна не допомагатиме Росії в обході санкцій.

Видання зазначає, що Казахстан занотував уроки з запеклого опору України і вирішив збільшити свій оборонний бюджет на 441 млрд тенге (близько $918 млн.). Неназваний високопоставлений чиновник сказав WSJ, що частину коштів спрямують на те, щоб збільшити військові резерви країни.

Також в матеріалі мовиться, що поки деякі на Заході переконані, що російська армія стала безпечним противником, високопоставлений чиновник в одній з країн Центральної Азії говорить, що страх перед російськими амбіціями тільки зростає.

"Уявіть, якби у них (РФ. – прим.) не було України. Ми будемо наступними?", – цитують WSJ слова чиновника.

РФ зі своїми загарбницькими амбіціями не зупиниться на Україні

З такою думкою напередодні виступив секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, іншим країнам вже слід готуватися до майбутнього нападу Путіна,

Зокрема, як зазначив Данилов, мовиться про Казахстан і Молдову.

Лавров днями сказав, що казахи і молдавани – це брати. Готуйтеся, брати казахи і брати молдавани – заявив він.

Водночас сам агресором не раз відкрито погрожував Фінляндії відповідними заходами у разі вступу до НАТО. Паралельно російські офіційні особи говорять про загрозу РФ з боку НАТО через Крим і погрожують "превентивними діями".

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