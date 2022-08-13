Як йдеться в матеріалі видання, російська еліта вже натякнула на розширення масштабів агресії і планів щодо "відновлення" СРСР.

В наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна може бути Казахстан і Грузія.

Як йдеться в матеріалі видання Die Welt, політична еліта у РФ вже натякнула на розширення масштабів агресії і планів про "відновлення" СРСР.

Путін вже неодноразово підкреслював, що вважає розвал Радянського Союзу не тільки "трагедією", але і "крахом історичної Росії". Мовляв, держава втратила "те, що було створено за тисячу років". Експерти зауважують, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну є свідченням того, що глава Кремля явно демонструє прагнення повернутися в минуле.

Історик Карл Шлегель зазначає, що слід поставитися серйозно до заяв таких російських чиновників, як заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, який напередодні заявив, що колишній радянський Казахстан є "штучною державою", і тільки Росія може навести там порядок.

"Всі народи, колись населяли великий і могутній СРСР, знову будуть жити разом в Дружбі", - написав Медведєв. І додав, що Грузія з окупованими Росією територіями Південної Осетії і Абхазії може об'єднатися з РФ тільки як одна держава.

Російське державне телебачення також закликає до реорганізації державної системи у все більш різких тонах. Головний пропагандист Володимир Соловйов нещодавно зазначив, що послання Путіна"ми ще навіть не починали" було направлено не тільки щодо України.

Російська телеведуча і пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі одного з телеканалів попередила, що вони можуть "дійти і до Варшави", а військовий експерт Олександр Артамонов в прайм-тайм пригрозив, що "ми покінчимо з існуванням старого світу і вступимо в нову епоху, на чолі якої стоїть Росія".

Все це, звичайно, можна назвати провокацією. Однак експерти відзначають, що до такого сценарію подій необхідно поставитися серйозно, а війни в Україні РФ здасться мало, і вона піде "звільняти" вже іншу країну колишнього Радянського Союзу.

Після початку необґрунтованої і безцільної війни проти України, сусіди Росії бояться її як чуми. Адже виявилося, Путін може почати війну проти мирного сусіда просто так, без приводу і причини. Сьогодні в нацизмі звинуватили Україну, а завтра звинуватять Грузію чи Казахстан, збожеволілому кривавому режиму байдуже кого знищувати наступним. Спробувавши крові, росіяни вже не можуть зупинитися – говориться в статті.

Раніше УНІАН повідомляв, що Казахстан посилює свою обороноздатність, побоюючись війни з Росією. Крім того, Нур-Султан переосмислює становище Росії у своїй зовнішній політиці і налагоджує контакти з такими країнами, як США, Туреччина і Китай.

Водночас, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Росія зі своїми загарбницькими амбіціями не зупиниться на Україні. Іншим країнам вже слід готуватися до майбутнього нападу Путіна.

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