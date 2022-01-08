Вулиці казахстанського міста Байконур вже патрулює Російська бронетехніка.

На космічній базі Байконур у Казахстані до 19 січня встановлено підвищений рівень "терористичної небезпеки".

Вулиці казахстанського міста Байконур вже патрулює російська бронетехніка, повідомляє Українська правда з посиланням на відео місцевого телеканалу Байконурінфо.

У місті силовики працюють в посиленому режимі несення служби, при цьому не уточнюється, мова йде про місцевих правоохоронців, чи про російських силовиків.

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На відео можна помітити БРДМ з російським прапором і військову вантажівку, які їдуть у супроводі поліцейської автоколони.

З 7 січня у зв'язку з протестами в Казахстані в місті Байконур жителям заборонили пересуватися по місту групами більше трьох осіб за рідкісним винятком, також була введена комендантська година.

Ситуація в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

У ніч на 6 січня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні порядку" у ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати.

Також Токаєв повідомив, що режим НС буде поетапно знятий в регіонах країни, де ситуація нормалізувалася, а всі вимоги громадян Казахстану, які виражалися в мирних формах, були почуті.

За офіційними даними, під час зіткнень в різних містах Казахстану загинули 44 людини, в тому числі 18 силовиків.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про затримання понад 4 тис. осіб, серед яких іноземці.

Довідка: Космодром Байконур розташований на території Казахстану, в Кизилординській області біля селища Тюратам. Космодром і місто з такою ж назвою разом утворюють комплекс Байконур, орендований Росією у Казахстану на період до 2050 року.