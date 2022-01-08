Місцеві ЗМІ повідомляли, що майже вся сім'я колишнього президента залишила Казахстан, у країні залишився лише старший брат Назарбаєва.

Колишній глава Казахстану Нурсултан Назарбаєв перебуває у столиці.

Про це заявив речник політика Айдол Укібай, пише Tengrinews.kz у Telegram.

"Нурсултан Назарбаєв перебуває у столиці Казахстану і нікуди не виїжджав. Колишній глава держави закликав усіх згуртуватися навколо нинішнього президента Казахстану – Токаєва", – сказав Укібай.

Напередодні, 7 січня, місцеві ЗМІ повідомляли, що майже вся сім'я колишнього президента залишила Казахстан, у країні залишається лише старший брат Назарбаєва Болат. Читайте такожЯк протести в Казахстані вплинуть на плани РФ щодо України: озвучено прогноз

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), щоб війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для "стабілізації та нормалізації обставин".

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