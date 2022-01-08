Масимова відправили у СІЗО.

Казахські правоохоронці затримали колишнього главу Комітету нацбезпеки країни Каріма Масимова.

Про це повідомляє Tengrinews.kz у Telegram.

"6 січня Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 КК РК", - цитує видання слідчі органи країни.

Цього ж дня за підозрою у скоєнні даного злочину затримані колишній глава КНБ Карім Максимов й інші особи.

Читайте такожЯк протести в Казахстані вплинуть на плани РФ щодо України: озвучено прогнозМасимова відправили у СІЗО.

Як уточнює казахський комітет нацбезпеки, Масимова затримали у день свого звільнення.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), щоб війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для "стабілізації та нормалізації обставин".