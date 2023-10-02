Кевін Маккарті заявив, що необхідно забезпечити безпеку кордонів США.

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що на американському кордоні помирає більше громадян його країни, ніж на війні в Україні. Він вказав, що хоче допомогти Києву, але США в приоритеті.

"Я підтримую можливість переконатися, що Україна має необхідну їй зброю, але я твердо підтримую в першу чергу кордон. Тому нам потрібно знайти спосіб зробити це разом", - заявив МакКарті в ефірі Face the Nation.

За його словами, перед тим як допомагати Україні, потрібно забезпечити безпеку кордонів США.

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"Україна не отримає якийсь великий пакет, якщо кордон не буде в безпеці. Ми будемо працювати з нужденними людьми, але Білий дім повинен зрозуміти одну річ: їм краще підготуватися до забезпечення безпеки американського кордону", - підсумував політик.

Допомога Україні від США - останні новини

Президент США Джо Байден ще в серпні подав запит про надання Україні 24,1 мільярда доларів в якості військової допомоги. Водночас не всі американські законодавці згодні піти на цей крок.

1 жовтня США затвердили тимчасовий бюджет, в якому не передбачена допомога Україні. У свою чергу посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що нічого не загрожує постачанням зброї та обладнання.

Крім того, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем порівняв ситуацію з рішенням США вивести свій військовий контингент з Афганістану, підкресливши, що блокування допомоги Україні було б подібною помилкою.

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