Оксана Маркарова зазначила, що виділення допомоги для України поки що відкладається.

Виділення нової допомоги Україні після відставки Кевіна Маккарті, який обіймав посаду спікера Палати представників США, загальмуватися. До обрання нового спікер робота може вестися тільки в комітетах.

Посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова у Facebook зазначила, що тимчасово виконувати обов'язки спікера буде республіканець Мак Хенрі, але до виборів робота палати не буде повноцінною. При цьому вона вказав, що орган повернеться до роботи не раніше 10 жовтня, а до цього обговорюватимуть кандидатів на посаду спікера.

"Ми ж в Посольстві України в США продовжуємо активну роботу і з кокусами, і комітетами, і окремими конгресменами і, звичайно, з Сенатом над обговоренням наших потреб і можливих рішень щодо наступного пакету допомоги Україні", - підсумувала дипломат.

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Проблеми з виділенням допомоги Україні від США - останні новини

30 Вересня Конгрес США прийняв резолюцію про тимчасове фінансування, щоб уникнути шатдауну. Водночас у документі не передбачена допомога для України. У свою чергу президент США Джо Байден закликав не допустити зупинку підтримки України.

Крім того, спікер Палати представників США Кевін Маккарті поставив ультиматум для виділення допомоги Україні. За його словами, перед тим як допомагати Україні, потрібно забезпечити безпеку кордонів США. Після цього його зняли з посади.

Також Байден провів відеоконференцію з партнерами, щоб запевнити в подальшій підтримці України.

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