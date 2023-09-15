Причиною внесення до бази назвали посягання на територіальну цілісність України.

Лідер КНДР Кім Чен Ин загримів у базу сайту "Миротворець" після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначається на сайті "Миротворця", диктатор потрапив у базу сайту за "посягання на суверенітет та територіальну цілісність України".

"Пособник російських військових злочинців. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян", - йдеться у досьэ на Кіма.

Також зазначається, що лідео КНДР причетний до посягання на суверенітет та територіальну цілісність України та забезпечення російської військової агресії проти нашої держави та її громадян.

Що Кім Чен Ин говорив про Україну

Напередодні Кім Чен Ин відвідав Росію, де зустрівся з Володимиром Путіним. Перед початком переговорів світова преса писала, що Путін проситиме в Кіма зброю для війни проти України, але жодних конкретних заяв на цю тему за підсумками зустрічі не було.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з Путіним заявив, що РФ "здобуде перемогу над злом у цій священній війні". Зустріч відбулася на тлі занепокоєння, що Кім укладе угоду з Путіним про постачання озброєння.

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