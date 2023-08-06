Раніше експерти попереджали, що РФ хоче купувати зброю в КНДР.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дав вказівку оборонним заводам збільшити обсяги виробництва. Це сталося за два тижні після візиту до Пхеньяна російського міністра оборони Сергія Шойгу.

Як повідомляє північнокорейська державна інформагенція ЦТАК, Кім проінспектував роботу низки заводів, що виробляють ракетні двигуни, артилерію, стрілецьку та іншу зброю, і наказав збільшити потужності виробництва задля "зміцнення обороноздатності країни".

Його незвичайні візити на численні заводи з виробництва зброї протягом кількох днів відбулися, коли Пхеньян намагається розробити різноманітну стратегічну та звичайну зброю та проводить показові демонстрації низки озброєнь.

Відео дня

Зазначається, що Кім висловив задоволення проведеною модернізацією виробництва велококаліберних снарядів для реактивних стистем залпового вогню. При цьому він наголосив на необхідності почати виробництво нових видів озброєнь, зокрема снарядів та стрілецької зброї.

Візит Шойгу в КНДР

25 липня до Північної Кореї приїхав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Формально причиною було названо святкування корейского "Дня перемоги". Але експерти вважають, що справжньою причиною була спроба домовитися про поставки зброї в Росію для війни проти України.

Слід зазначити, що Шойгу був першим міністром оборони Москви, який відвідав Пхеньян від часів СРСР, що вже саме собою свідчить про важливість візиту.

Вже на місці Кім Чен Ин показав Шойгу корейські балістичні ракети, які Радбез ООН заборонив корейцям виробляти. За цю заборону голосувала зокрема й Росія, тому раніше таку зброю росіянам ніколи не демонстрували, щоб уникнути "незручних" ситуацій. Відтак ця демонстрація підтвердила, що відносини Москви і Пхеньяна перейшли на новий рівень.

Вас також можуть зацікавити новини: