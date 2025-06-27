Правоохоронці розслідують цілу низку злочинів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів деталі нападу на його будинок, який здійснили ще в середині травня.

В інтерв'ю The Times політик розповів, що в ніч пожежі в одній з кімнат знаходилися сестра його дружини та її партнер. Чоловік спав, а от жінка випадково почула шум і викликала рятувальників. Стармер зазначив, що цей інцидент мав глибокий вплив на його сім'ю:

"Вона випадково не спала. Вона почула шум і викликала пожежників. Але все могло бути інакше".

Також у інтерв'ю для The Observer британський прем'єр зізнався, що глибоко шкодує про свої слова щодо ризику перетворення Британії на "острів чужинців". Він запевнив, що не мав жодного уявлення про те, що ця фраза асоціюється з Енохом Пауеллом (британський політик, який у промові 1968 року під назвою "Річки крові" виступив проти ухвалення закону, який забороняв дискримінацію в житлі, праці та надання послуг на расовому чи етнічному ґрунті, - ред.).

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"Я б не використовував ці слова, якби знав, що вони є - або навіть будуть інтерпретовані як - відлуння Пауелла. Я не знав - і мої спічрайтери теж не знали. Але ця конкретна фраза - ні, вона була неправильною. Я скажу вам чесну правду: я глибоко шкодую, що вжив її", - додав він.

Напад на будинок Стармера

Нагадаємо, у травні невідомі підпалили вхідні двері будинку в лондонському районі Тафнел-Парк, а також влаштували підпали біля ще двох об'єктів, пов’язаних із прем'єром - зокрема автомобіля, який раніше належав йому.

Поліція Лондона розслідує інциденти як умисні підпали із загрозою життю. Через високий статус постраждалого справу веде антитерористичний підрозділ.

У скоєнні злочину звинуватили трьох чоловіків, зокрема й громадян України. Стармер назвав напади "атаками на демократію" й подякував рятувальникам та правоохоронцям.

За даними ЗМІ, британський уряд поки утримується від версії про тероризм, хоча в справі не відкидається можливий іноземний вплив.

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