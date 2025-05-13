Підпал будинку Стармера: поліція затримала 21-річного чоловіка

Наразі слідчі перевіряють причетність затриманого до трьох епізодів підпалу майна.

Поліція Лондона заарештувала 21-річного чоловіка у зв’язку з підозрою в організації трьох підпалів, включно з нападом на будинок Кіра Стармера, прем’єр-міністра Великої Британії, пише The Telegraph.

Підозрюваного затримали у вівторок вранці за підозрою в підпалі з метою створення загрози життю. Він перебуває під вартою.

Арешт стосується трьох окремих інцидентів:

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пожежа в Тафнелл-парку (12 травня) — напад на будинок родини Кіра Стармера, який наразі здається в оренду. Постраждалих немає, але вхід до будинку було пошкоджено. За словами очевидців, було чути гучний вибух, що міг бути наслідком використання запальної бомби;

підпал автомобіля на тій самій вулиці (8 травня) — згорів припаркований транспортний засіб;

пожежа біля будинку в Іслінгтоні (11 травня) — за даними поліції, мова йде про об’єкт, яким Стармер володів у 1990-х роках.

Усі три інциденти розглядаються як підозрілі, і поліція з’ясовує, чи пов’язані вони між собою.

"У понеділок, 12 травня, о 1:35 ночі поліція отримала сповіщення від Лондонської пожежної бригади про пожежу в житловому будинку за адресою NW5. На місце події прибули офіцери. Вхід до будинку пошкоджено. Ніхто не постраждав", - повідомив речник лондонської поліції.

Розслідування очолює Контртерористичне командування Лондона. Причиною залучення підрозділу стала публічність особи, з якою пов’язано одне з приміщень, а також потенційні мотиви нападів. Поки що мотиви підозрюваного не розголошуються.

"Як запобіжний захід та через те, що цей об'єкт раніше був пов'язаний з відомою публічною особою, офіцери Контртерористичного командування поліції Лондона очолюють розслідування цієї пожежі. Триває розслідування, щоб встановити її причину", - додали в поліції.

Підпал будинку Стармера

Раніше УНІАН повідомляв, що у ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в північному Лондоні сталася пожежа. Інцидент розслідує контртерористична поліція.

Зазначається, що Стармер та його дружина у 2004 році заплатили за свій триповерховий будинок 650 тисяч фунтів стерлінгів. Він розташований поруч із будинком міністра енергетики Еда Мілібенда та відомого актора Бенедикта Камбербетча. Влітку минулого року сім'я переїхала на Даунінг-стріт.

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