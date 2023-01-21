Кишинів розраховує, що після поразки в Україні Росія почне виводити війська з Придністров'я.

Молдова очікує, що після поразки у війні проти України Росія виведе свої війська з Придністров'я. Про це заявив Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв'ю Vocea Basarabia.

"Ми всі сподіваємося і бажаємо, щоб Україна перемогла в цій війні, звільнила власну територію, щоб ми могли продовжити роботу з мирної реінтеграції країни і роботу з виведення російських військ, які незаконно перебувають на нашій території, мирними методами, ось чого ми всі бажаємо", – заявив він.

За словами Попеску, повномасштабне вторгнення РФ в Україну відбилося на всіх аспектах життя Молдови, в тому числі позначилося на процесі врегулювання придністровського конфлікту.

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Війна в Україні - фактор Придністров'я

Уряд Молдови де-факто не контролює Придністров'я з 1992 року. На цій території існує невизнане державне утворення, яке знаходиться в сильній військово-політичній та економічній залежності від РФ.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну придністровські сепаратисти почали військові маневри, спрямовані на відволікання і сковування частини українських сил.

У квітні 2022 року Генштаб ЗСУ розглядав як досить серйозну загрозу потенційного вступу Придністров'я у війну на боці Росії. При цьому в РФ заявили про плани створити сухопутний коридор до Придністров'я.

Тоді ж у Придністров'ї була здійснена серія провокаційних вибухів, ймовірно, спрямованих на виправдання можливого вступу сепаратистів у війну проти України.

Після поразки РФ у битві за Миколаїв і за острів Зміїний фактор Придністров'я пішов з основного порядку денного війни.

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