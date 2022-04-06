На аеродромі в Тирасполі готуються до прийому літаків.

У Генеральному штабі Збройних сил України не виключають використання території Придністров’я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генштабу станом на 6:00 6 квітня.

Зазначається, що основні зусилля ворог зосереджує на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Продовжує зберігатися загроза застосування противником ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування. Окупанти завдають вогневого ураження по об’єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст.

"Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків", - сказано у повідомленні.

На Волинському напрямку ознак формування супротивником наступальних угруповань немає. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина підрозділів ворога, які виведені із зазначеного напрямку, перебувають на території Білорусі. Продовжують заходи з відновлення, імовірно, з метою їх перегрупування та посилення інших угруповань.

При цьому у Генштабі не виключили, що підрозділи російських військ можуть залишитись у Білорусі з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги Білорусі у прикритті частини білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, що раніше були виведені до Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке. Успіху не має.

Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад 40 діб тримають героїчну оборону, стримуючи переважливі сили підрозділів російських загарбників.

На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.

Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 8 крилатих ракет. Авіація Повітряних сил продовжувала підтримання дій наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по військах окупантів.

Як повідомив Генштаб ЗСУ 5 квітня, російські окупанти здійснюють перегрупування військ та зосереджують зусилля на підготовці наступальної операції на сході України.

Білий дім стверджує, що нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців й довше. Окупанти зосередяться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.

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