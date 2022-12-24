У партії "Дія і солідарність" пізніше зазначили, що Нантой висловив свою особисту думку, яка не збігається з порядком денним політсили.

Депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" Оазу Нантой вважає, що придністровський конфлікт не можна розв'язати шляхом дипломатичних переговорів. Він пропонує НАТО і Україні вирішити конфлікт силою.

"Я не думаю, що придністровський конфлікт потрібно вирішувати на основі діалогу з Тирасполем. Кишинів разом із партнерами має розробити план дій, покласти його на стіл, і тих, хто прийме ці умови, пробачать, іншим доведеться піти. Тут не треба грати з переговорами", – заявив в етері TVR Moldova Нантой.

Депутат додав, що вирішення конфлікту буде мирним "тільки тому, що зараз "Придністров'я" перебуває в дуже складній ситуації". Також Нантой заговорив про демілітаризацію регіону.

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"І, звичайно, тут необхідні скоординовані дії з Україною і НАТО. Тому що ми не будемо щирими, якщо станемо говорити про реінтеграцію країни без конкретного плану повної демілітаризації цієї території", – сказав депутат.

У партії "Дія і солідарність" пізніше зазначили, що Нантой висловив свою особисту думку, яка не збігається з порядком денним політсили. "Дія і солідарність" офіційно підтримує шлях переговорів.

Росія окупувала Придністров'я та загрожує територіальній цілісності Молдови

Росія планувала вторгнутися на територію Молдови на початку 2023 року, а реалізація цих планів залежить від розвитку війни в Україні, інформували у розвідці.

Як писав УНІАН, раніше Міністерство закордонних справ Молдови не дозволило в'їзд на територію своєї країни російським військовим. Йдеться про оперативну групу, що базується в Придністров'ї.