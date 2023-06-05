Пекін аналізує потенційні ризики від вторгнення та можливу реакцію світу.

На думку президента Чехії Петера Павела найбільшими загрозами для світу є три чинники: Росія, Китай та міжнародний тероризм. Зокрема під час молодіжного саміту НАТО очільник держави зосередив свою увагу на політиці Пекіна. Його слова передає "Укрінформ".

Павел відзначив, що КНР "відіграє дивну роль" у війні між Росією і Україною. Чеський президент заявив, що китайська влада сприймає російсько-українську війну і реакцію на неї західного світу як базу інформації про те, якою потенційно може бути реакція світу на його війну проти Тайваню.

"Китай використовує це як відкритий підручник, вчиться з нього, як робить Захід, як ми реагуємо на різні ситуації на полі бою, як швидко ми збираємося разом і приймаємо спільні рішення, наскільки ефективно ми підтримуємо Україну. Це все цікавить Китай з точки зору військового вирішення проблеми Тайваню", - сказав чеський лідер.

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Павел наголосив на тому, що західні країни повинні проявляти свою підтримку демократичній владі Тайваню, адже його потенційна окупація Китаєм призведе до потрясінь. У тому числі це вплине на економіку світу. Очільник держави зауважив, що Тайвань випускає більше половини світової кількості напівпровідників, а конфлікт у Південно-Китайському морі мав би величезний вплив на торгівлю у світі.

Також Павел відзначив, що війна в Україні є не просто регіональним збройним конфліктом, а конфліктом між двома системами цінностей – демократією й авторитаризмом.

"Ми маємо відчувати загрозу від цього протистояння, тому що результат війни в Україні визначатиме, як виглядатиме наш світ у майбутньому", - сказав президент Чехії.

Він зауважив, що Захід не може дозволити Москві здобути перемогу в Україні, адже це не відповідає його інтересам.

Китай і війна в Україні: що відомо з актуального

У середині травня спеціальний представник уряду Китаю з євразійських справ Лі Хуей приїхав до України для переговорів щодо війни Москви з Києвом. Хуей наголосив на тому, що Пекін готовий брати участь у врегулювання мирних переговорів.

Нещодавно стало відомо, що спецпредставник КНР звернувся до європейських дипломатів з вимогою, щоб Україна віддала РФ усі захоплені окупантами території. Він також наполягав на припиненні вогню та недопущенні розширення площі військових дій.

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