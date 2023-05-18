Лі Хуей передав інформацію про те, що Пекін готовий брати участь у мирному регулюванні на основі свого плану.

Спеціальний представник уряду Китаю з євразійських справ Лі Хуей відвідав Україну для "обміну думками" щодо припинення війни і китайсько-українських відносин, повідомляє МЗС КНР.

Китайське відомство сповіщає, що в рамках візиту Хуей зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, головою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністрами інфраструктури, енергетики і оборони.

У розмові з вищим керівництвом країни Хуей виклав позицію Китаю щодо припинення війни в Україні, яка ґрунтується на запропонованому китайським лідером Сі Цзіньпіном у лютому "мирному плані". Він наголосив, що Пекін готовий брати участь у мирному регулюванні на основі свого плану.

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"Лі Хуей виклав позицію Китаю щодо політичного вирішення української кризи. ... Висунуті головою Сі Цзіньпіном пропозиції є фундаментальними принципами політичного вирішення Китаю в українському конфлікті. Панацеї для виходу з кризи немає, всім сторонам потрібно починати з себе, накопичувати взаємну довіру, створювати умови для припинення війни і мирних переговорів. ... На основі документа "Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи" Китай готовий сприяти міжнародному співтовариству у формуванні найбільшого спільного знаменника для врегулювання української кризи і докладати власних зусиль для припинення війни, припинення вогню і відновлення миру якомога швидше", – йдеться в повідомленні МЗС Китаю.

Також, за інформацією китайської сторони, Хуей і Зеленський високо оцінили нещодавню телефонну розмову президента України з лідером КНР Цзіньпіном, яка "вказала напрямок розвитку двосторонніх відносин".

Представники двох країн також домовилися "працювати разом", щоб "просувати взаємовигідне співробітництво між двома країнами".

Хоча візит, за інформацією китайської сторони, відбувся 16-17 травня, ні Київ, ні Пекін раніше не інформували про його підсумки.

Візит спецпредставника Китаю в Україну - що потрібно знати

12 травня стало відомо, що в рамках намірів Пекіна стати посередником з припинення війни спеціальний представник Китаю відвідає Україну. Посланцем виступив Лі Хуей, колишній посол Китаю в Росії. Він став найвищим чиновником Китаю, який відвідав Україну після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Після України він також вирушить до Польщі, Франції, Німеччини і, зрештою, Росії.

У Держдепі США називали цей візит важливим, наголошуючи, що э важливим, аби КНР почула позицію України.

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