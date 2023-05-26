Європейські дипломати передали китайському дипломатові три ключові повідомлення.

Спецпредставник КНР Лі Хуей, якого Пекін направив в Європу для просування китайського "мирного плану" по Україні, передав європейським дипломатам жорстку вимогу – Росія має зберегти за собою окуповані українські території. Про це пише WSJ з посиланням на дипломатів у європейських країнах, які брали участь в перемовинах з китайським представником.

Під час "європейського турне" Лі Хуей передав європейцями чіткий меседж: Європі має закликати до негайного припинення вогню в Україні, яке призведе до збереження Росією контролю над захопленими українськими територіями. Китайський дипломат, який відвідав Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, також закликав якнайшвидше закінчити війну в Україні і не допустити її розширення. Також він наголошував, що союзники США в Європі мають відстоювати свою автономію та розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону.

Однак, за словами дипломатів, прийом Лі Хуея не був теплим. Європейські чиновники у відповідь на вимоги Китаю знову поставили під сумнів здатність Пекіну бути чесним посередником у будь-яких переговорах щодо припинення війни. Вони зазначили, що Європа підтримує Вашингтон у думці, що миру в Україні неможливо досягти без виведення російських військ. Посадовці також передали Лі Хуею, що європейські уряди стурбовані зв’язками китайського лідера Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним.

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Європейські дипломати також заявили, що вони передали три ключові повідомлення під час зустрічі з Лі. Вони прагнуть, аби Китай продовжував тиснути на Росію, аби запобігти використанню ядерної зброї, утримувався від військової допомоги агресору та засудив дії Москви. Вони також попросили Китай підтримати міжнародні зусилля щодо безпеки Запорізької АЕС.

Дипломати з кількох країн заявили, що вони тісно скоординували дії, щоб переконатися, що китайський дипломат отримає однакові повідомлення від європейських союзників.

"Ми пояснили, що заморожування конфлікту без виведення російських військ не в інтересах міжнародного співтовариства", – сказав дипломат, який спілкувався з представником КНР.

Він додав, що у розмові з Хуеєм європейські дипломати наголосили, що Європа не відмовиться від підтримки України, а відокремлення Європи від Америки не є можливими.

Інший дипломат припустив, що Китай "ймовірно, перевіряє єдність Заходу і намагається проявити ініціативу". Ще один наголосив, що інтереси Китаю полягають у тому, щоб Росія не програла війну і щоб Москва утрималася від використання ядерної зброї.

"Європейське турне" Лі Хуея - що треба знати про візити спецпредставника КНР по війні в Україні

В квітні 2023 року Пекін призначив колишнього посла Китаю в Росії Лі Хуея спеціальним представником з врегулювання російсько-української війни. В травні він здійснив серію візитів до країн Європи з метою просування запропонованого Китаєм "мирного плану", що передбачає припинення військової допомоги Україні. 16-17 травня відбувся його візит до України. Під час зустрічей з керівництвом країни Лі заявив, що Пекін готовий брати участь у мирному врегулюванні, але на основі "мирного плану", підтриманого Москвою.

Після цього Хуей попрямував до Польщі, Франції, Німеччини та інших країн Європи. Після зустрічі європейських дипломатів зі спецпредставником Пекіна в ЄС заявили, що повторно закликали Китай до того, аби він почав відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні. В заяві ЄС також наголосив, що очікує від Китаю, що він нагадуватиме про "необхідність поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності шляхом беззастережного виведення усіх сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів",

МЗС Франції після зустрічі чиновників з представником КНР повідомило, що Лі отримав повідомлення про те необхідності поваги до суверенітету та територіальної цілісності України та зазначили, що Париж готовий підтримувати Київ в довгостроковій перспективі.

МЗС Польщі після візиту повідомило, що Лі Хуей був поінформований, що Варшава "стурбована заявами Пекіна про прагнення зміцнити двосторонні відносини з Росією, державою-агресором".

Верховний представник ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс після зустрічі констатував, що війна в Україні ускладнює їхні відносини з Китаєм, який не засудив вторгнення Москви. А глава ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила, що блок хоче захистити торгівлю з Китаєм, яку він не вважає ризикованою, але прагне до чіткого визначення сфер, що викликають занепокоєння для економічної безпеки Європи.

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