Китайські плани явно вказують на прагнення стати військово-морською силою глобального масштабу.

Китай, ймовірно, планує розпочати будівництво багатьох закордонних військово-морських баз, оскільки сподівається захистити свої морські шляхи і зміцнити свою здатність протистояти санкціям з боку США і їх союзників. Про це повідомляє у своєму звіті американський дослідницький інститут AidData.

Трьома найбільш вірогідними місцями розміщення китайської військово-морської бази в найближчі два-п'ять років є Шрі-Ланка (місто Хамбантот), Екваторіальна Гвінея (місто Бата) і Пакистан (місто Гвадар). На це вказує аналіз обсягів фінансування, яке Китай виділяє для портових проектів в цих містах, а також стратегічна цінність існуючої інфраструктури і міцні відносини з урядами приймаючих країн.

На відміну від США, Китай не є учасником міжнародних оборонних союзів — його єдиний офіційний оборонний договір укладено з Північною Кореєю. Це робить розвиток зарубіжних військово-морських баз пріоритетом для військового розвитку Китаю, стверджують дослідники AidData.

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Чотири з восьми баз, які AidData вважає, що Китай планує побудувати найближчим часом, з'являться в Африці. А ось свої інтереси в Південно-Китайському морі і Тайванській протоці Пекін може забезпечувати за рахунок баз на материковій частині Китаю.

За даними AidData, порт Хамбантота в Шрі-Ланці вважається найбільш вірогідним місцем для бази в найближчому майбутньому. Порт, відкритий у 2010 році, фінансувався за рахунок кредиту в розмірі 306,7 млн доларів від China Exim Bank, державного банку розвитку. AidData повідомляє, що Пекін здійснює "безпосередній контроль над об'єктом".

Ще одна морська база, яка зараз будується і, ймовірно, буде використовуватися китайськими військовими, розташована в місті Реам, Камбоджа. Аналітики в галузі оборони кажуть, що ця військова база дасть Китаю значні стратегічні переваги, в тому числі доступ до Сіамської затоки.

Не менш важливою буде для Китаю база в Джибуті - в стратегічному місці, на сході Африки, де проходять основні судноплавні маршрути світу.

Зовнішня політика Китаю - останні новини

За даними західних чиновників, Китай надає масштабну військову допомогу Росії в її війні проти України. Зокрема про це заявив радник президента Франції. Поки Пекін утримується від відправки летальної зброї, але підтримує агресора військовим спорядженням (наприклад, бронежилетами і тепловізорами).

Водночас Китай висловив невдоволення рішенням Росії вийти із зернової угоди. Китайська влада вже зробила кілька публічних заяв, в яких висловила "побажання" про відновлення угоди і навіть запропонувала виступити посередником.

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