Разом з тим, імпорт України різко скоротився.

Китай продовжує поставляти Росії нелетальне, але корисне у військовому сенсі обладнання, що матиме істотний вплив на хід російсько-української війни. У матеріалі Politico йдеться, що Пекін за 17 місяців війни постачав, зокрема, бронежилети, тепловізійні оптичні приціли та дрони для окупантів. Разом з тим, імпорт України різко скоротився.

Тільки у 2023 році Росія імпортувала китайських БПЛА на понад 100 мільйонів доларів - у 30 разів більше, ніж Україна. На 69% збільшився російський імпорт китайської кераміки - компонент, який використовують у бронежилетах, в той час як експорт в Україну скоротився на 61%.

Серед китайських компаній, помічених в поставках росіянам спорядження, є Shanghai H Win. Щоправда, адміністрація не змогла журналістам виразно пояснити, як сталося, що їхні товари опинилися у росіян.

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Журналісти вивчили її документи і прийшли до висновків, що закупівлі сотні тисяч бронежилетів і касок проводила російська фірма-"одноденка" "Сільва", зареєстрована в Сибіру. Крім того, у закупівлях у Shanghai H Win тепловізорів на 11 мільйонів доларів брала участь компанія "Ріка".

"Легіттелеком" з Москви фігурувала у закупівлі 100 тисяч касок і стільки ж форми у Deekon Shanghai, а ростовська "Позитрон", заснована тільки в березні 2021 року, в листопаді і грудні 2022-го імпортувала "шоломи для страйкболу", "різну кераміку" та інші товари (в тому числі дрони DJI Mavic 2 Enterprise Advanced і Mini 2) на суму понад 60 мільйонів доларів від китайської фірми Beijing KRNatural .

Крім того, нагадують автори матеріалу, через Китай йде потік технологій, які можуть включати в себе компоненти, вироблені на Заході, що можуть мати пряме військове застосування. Дослідники Київської школи економіки виявили, що понад 60% імпортних найважливіших компонентів російської зброї, знайденої на полі бою, були вироблені американськими компаніями.

Експерти погоджуються, що реакцію європейської громадськості - у вигляді вторинних санкцій проти пособників війни - можуть викликати хіба що прямі поставки зброї та військової техніки.

Китай і Росія - відносини країн на тлі війни в Україні

Те, що Китай допомагає російським окупантам зі спорядженням, вже давно не є секретом. Хоча офіційно Пекін продовжує наполягати, що займає нейтральну позицію у російсько-українській війні і не підтримує жодну зі сторін конфлікту.

Під приводом "нейтральності" китайські офіційні особи неодноразово намагалися просунути пропозицію "мирних переговорів" в інтересах Росії. Заради цього до Києва навіть приїжджала ціла китайська делегація на чолі з екс-послом КНР у Росії Лі Хуеєм.

Однак факти свідчать про зворотне: зацікавленості у підтримці Росії. Між країнами, зокрема, почали зміцнюватися дипломатичні та економічні відносини. Обидві держави упереджено ставляться до всіх ініціатив Заходу, а Китай навіть, як писали ЗМІ, вчиться на веденні Росією війни проти України у розробці плану вторгнення на Тайвань у майбутньому.

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