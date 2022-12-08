За його словами, для Китаю розповсюдження ядерної зброї - це реальна катастрофа

Екс-очільник МЗС, дипломат Павло Клімкін заявив, що Китай чутливо ставиться до ядерної зброї.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він пояснив, що для Китаю використання такої зброї є катастрофою.

"Сі Цзіньпін не зможе впливати на Путіна тільки якщо трапиться колапс в оточенні Путіна, або у російській армії. Китай чутливо ставиться до ядерної зброї. Для Китаю використання ядерної зброї є катастрофою. Оскільки Японія, Корея, Тайвань, Індонезія, В’єтнам мають гроші й технологічні можливості. Вони стануть ядерними за наступні роки. Для Китаю розповсюдження ядерної зброї - це реальна катастрофа", - сказав Клімкін.

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За оцінкою експерта, Китаю не подобається, що Путін постійно залякує світ ядерною зброєю і використовую для нагнітання свою пропаганду. Він додав, що китайці також зрозуміли, що таке зброя російського виробництва.

"Китаю також не подобається те, що робить Путін. Путін обіцяв йому легку прогулянку у формі спеціальної військової операції. А тепер китайці бачать, що у них значна частина російської зброї, значна частина офіцерів й генералів, які навчались в російських академіях, і 70% російської зброї було у Китаю. Зараз китайці хочуть за кілька років довести цю кількість до 20%", - підсумував Клімкін.

Погрози ядерною зброєю з боку РФ

7 грудня Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першою.

У Держдепартаменті назвали нові "ядерні" погрози Путіна "пустопорожніми".

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж заявив, що Шольц, Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії та Сі Цзіньпін вже попередили Путіна щодо наслідків використання ядерної зброї.

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