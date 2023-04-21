Китайці вирішили піти набагато далі простої радіоелектронної боротьби.

Китай створює складну кіберзброю, щоб "захопити контроль" над ворожими супутниками в умовах потенційної війни за Тайвань. Про це йдеться у звіті американської розвідки, який разом з іншими документами Пентагону опинився в мережі через недавній витік, пише Financial Times.

У звіті стверджується, що завдання, які Пекін ставить перед своїм військовими, значно перевершують все те, що Росія зараз застосовує в Україні.

Так, російські групи радіоелектронної боротьби застосовують метод грубої сили, намагаючись без особливого успіху заглушити сигнали між низькоорбітальними супутниками SpaceX і їх наземними терміналами. У свою чергу китайці хочуть навчитися імітувати сигнали управління ворожими супутниками, щоб взяти їх під свій контроль або вивести з ладу в критичні моменти битви.

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"Військові офіційні особи США попередили, що Китай домігся значного прогресу в розвитку військових космічних технологій, в тому числі в області супутникового зв'язку", – пише Financial Times.

Видання зазначає, що Тайвань теж звернув увагу на важливість супутникового зв'язку для українських військових і тепер прагне побудувати свою комунікаційну інфраструктуру, яка зможе витримати напад з боку Китаю.

Китай готується до війни за Тайвань

Наприкінці березня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що країна готується до війни. Хоча прямо не називалося, про яку війну йдеться, найбільш вірогідним сценарієм є масштабний конфлікт у Південно-Східній Азії за контроль над Тайванем.

Підтвердженням такої підготовки є випереджаюче зростання витрат китайського бюджету на оборону. А в квітні китайська армія провела масштабні морські навчання, в ході яких відпрацьювали оточення та блокаду Тайваню.

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