Китайські військові не приховують, що відпрацьовують повну морську блокаду острова.

Китай розпочав масштабні навчання із залученням авіації та флоту навколо Тайваню. Пекін прямо заявив, що відпрацьовує оточення і блокаду острова. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони КНР.

"Сьогоднішні навчання спрямовані на перевірку можливості захоплення контролю над морем, повітрям та інформацією за підтримки об'єднаної бойової системи. Оперативні групи одночасно організовують патрулювання навколо острова для формування позицій повного оточення і стримування острова", – йдеться в повідомленні.

Як випливає із заяви китайських військових, навчання комплексні - в них задіяні ракетні війська, всі види авіації і військово-морських сил, війська радіоелектронної розвідки і РЕБ.

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"Ряд есмінців і фрегатів (...) на великій швидкості кинулися в навколишні води острова Тайвань, гнучко маневруючи для захоплення вигідних позицій і організовуючи атаки ближнього бою, дальнє стримування, повітряні оборонні і протиракетні навчання по обстановці на місці", – повідомили в Міноборони Китаю.

Китай готується до захоплення Тайваню

Згідно з даними американських спецслужб, Китай готується до можливої війні за Тайвань у 2027 році. У ЦРУ вважають, що це ще не означає, що війна почнеться, але китайська армія до неї готується.

Сам факт підготовки до якоїсь війни підтвердив у публічній заяві керівник Китаю Сі Цзіньпін. Також на підготовку до війни вказує різке збільшення військового бюджету Китаю.

Представники США попереджають, що в разі прямого нападу китайської армії на Тайвань, в конфлікт може втрутитися американська армія.

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