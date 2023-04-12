Тайванський уряд вказав на тривожні сигнали, які можуть свідчити про те, що глава КНР Сі Цзіньпін не жартує у своїх заявах щодо підготовки до війни.

Китайська Народна Республіка, ймовірно, готується розпочати наступ на Тайвань та оголосили країні, яку вважає історично своєю територією, війну.

Про тривожні сигнали повідомив глава Міністерства закордонних справ Тайваню Джозеф У, пише CNN.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, схоже, що вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню. Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як щось, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо", - заявив дипломат.

Він впевнений, що КНР вже визначилася у своїх планах розпочати війну, не важливо, коли саме це станеться: 2025-го року, 2027-го, або навіть пізніше, - Тайвань має до цього підготуватися, каже Джозеф У.

За даними американського видання, відповідно заяву глава тайського МЗС зробив на наступний день після провокації Китаю - 10 квітня армія КНР відпрацювала точкові удари по острову, які має нанести авіація в рамках початку гіпотетичної війни проти Тайваню.

Також стало відомо, що станом на 12 квітня глава КНР Сі Цзіньпін закликав підвищити рівень підготовки збройних сил Китаю до початку реальних бойових маневрів. Про це він наголосив під час інспекції Південної зони бойового командування КНР, зокрема, місцевих підрозділів військово-морських сил, пише китайське агентство Сіньхуа.

Сі Цзіньпін зробив заяву про початок війни

Нагадаємо, що глава КНР Сі Цзіньпін посилив агресивну риторику щодо планів країни захопити Тайвань після переобрання на третій термін панування в Китаї.

30 березня він заявив, що країна готується до війни й що його попередженням не мають нехтувати інші держави світу. У своїй промові під час засідання парламенту КНР він не уточнив, що має на увазі ескалацію саме проти Тайваню. Однак ЗМІ та експерти вважать, що такі попередження лідер КНР висловив саме стосовно півострова.

Також підкреслювалося, що відповідну риторику влада Китаю почала поширювати на тлі планів щодо суттєвого збільшення оборонного бюджету КНР. У 2023 році його збільшили до 7,2%.

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