Очільник МЗС Китаю провів зустріч з Лавровим.

Китай сприятиме мирним переговорам щодо війни в Україні і готовий підтримувати зв’язок і координацію з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє прес-службу МЗС.

"Сторони обмінялися думками щодо української кризи. Цінь Ган заявив, що Китай наполегливо сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи. Лавров зазначив, що Росія надає значення позиційному документу Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, погоджується з принциповою позицією Китаю та готова підтримувати тісне спілкування з Китаєм", - зазначили у прес-службі.

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Водночас Лавров стверджує, що успішний візит президента Сі Цзіньпіна до Росії надав потужного імпульсу розвитку двосторонніх відносин. Кремль готовий співпрацювати з Пекіном для зміцнення співпраці в різних сферах і виведення двосторонніх відносин на вищий рівень.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - що відомо

Весь минулий рік Китай заявляв про свій нейтралітет по відношенню до російсько-української війни. Пекін стверджував, що Захід повинен поважати якісь інтереси Росії і жодного разу не назвав війну війною.

26 квітня президент Володимир Зеленський вперше після повномасштабного вторгнення провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Пекін погодився відправити спецпредставників в Україну та інші країни для політичного врегулювання "кризи в Україні".

Після цього Китай вперше підтримав резолюцію ООН, в якій Росію названо агресором.

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