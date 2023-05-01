Раніше КНР утримувалася від голосування за такі резолюції.

Делегація Китаю в ООН уперше проголосувала за резолюцію Генасамблеї, в якій Росію називають агресором у війні проти України.

Результати голосуванная оприлюднив постійний представник України в Організації Обʼєднаних Націй Сергій Кислиця у мікроблозі Twitter. "ГенАсамблея 122 голосами "за" і 5 голосами "проти" ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи. Cпроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася", - додав він.

Проти резолюції проголосували представники п'ятьох країн - Російської Федерації, Білорусі, Нікарагуа, Сирії та КНДР.

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Як відомо, КНР - один з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, тому має право ветувати проект будь-яких змістовних резолюцій ООН.

У лютому цього року заступник постійного представника Китаю в ООН Дай Бін заявив, що поставки західної зброї в Україну необхідно припинити, бо це "заважає настанню миру".

Навесні Китай проголосував проти продовження дії мандата Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування російських злочинів під час війни в Україні.

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