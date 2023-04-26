Подробиць розмови президент не повідомив.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, зазначивши, що розмова була тривалою.

"Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - наголосив президент.

Розмова Зеленського та лідера КНР - що передувало

Нагадаємо, що 25 березня лідер країни Володимир Зеленський наголосив, що досі не отримав пропозицій щодо переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в той час, як лідер КНР відвідав з візитом Москву.

29 березня стало відомо, що Зеленський запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна в Україну. Тоді гарант України наголосив, що його розмова з Володимиром Путіним не пішла Китаю на користь, і що Україні важливо відновити контакт. Зазначимо, що за понад рік повномасштабної війни сторони жодного разу не провели перемовини.

Вас також можуть зацікавити новини: