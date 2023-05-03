Ігор Жовква зазначив, що у Заходу є стратегія завершення війни в Україні.

Президент Російської Федерації Володимир Путін може послухати лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Саме з ним президент України Володимир Зеленський обговорив ядерне питання.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зазначив, що у Заходу є своя стратегія у війні в Україні.

"Це всебічна допомога Україні в декількох компонентах. Це перш за все зброя, зброя і ще раз зброю. Кожна Західна держава знає, має чіткий перелік того, чого потребує Україна від цієї країни, не більше і не менше. Другий компонент - це фінансова підтримка України. І тут ми отримуємо підтримку від наших американських партнерів та інших країн, ЄС, знаєте про сприятливі відносини з МВФ", - розповів Жовква з інтерв'ю ТСН.

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При цьому він вказав, що третій компонент - ядерний

"Якщо ви говорите про ядерний компонент, президент неодноразово говорив, чому офіційні держави ядерного клубу не повинні дозволяти одній ядерній країні – не єдиній, а одній – диктувати умови іншим країнам. Про це, до речі, президент України говорив і в своїй телефонній розмові з Сі Цзіньпіном. Він говорив, якщо ви висловлюєте думки про необхідність забезпечення ядерної безпеки всього світу, треба, щоб Китай сказав своє вагоме слово й не дозволяв Росії шантажувати весь світ застосуванням ядерної зброї. Знову ж таки, це перший пункт "формули миру" президента Зеленського, - забезпечення ядерної й радіаційної безпеки. Ядерної, коли йдеться про ядерну зброю; і про так званий мирний атом, коли йдеться про неприпустимість блокування роботи будь-якої АЕС", - підсумував заступник голови ОПУ.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - що відомо

26 квітня президент Володимир Зеленський вперше з 24 лютого 2022 року провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. При цьому Пекін погодився відправити спецпредставників в Україну та інші країни для політичного врегулювання "кризи в Україні".

У свою чергу в Росії похвалили Китай, заявивши, що високо цінують його дипломатичні зусилля. А в США позитивно відреагували на телефонну розмову Зеленського і Сі.

1 травня делегація Китаю в ООН вперше проголосувала за резолюцію Генасамблеї, в якій Росію називають агресором у війні проти України.

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