У МЗС КНР наголосили, що країни підтримують здоровий та стабільний розвиток.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян приїде до Росії та Білорусі на цьому тижні. Про це заявила прессекретарка міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, пише Barronʼs.

"Під стратегічним керівництвом двох глав держав китайсько-російські відносини усунули зовнішнє втручання і підтримують здоровий і стабільний розвиток", - наголосила Мао Нін на регулярному брифінгу для ЗМІ.

За її словами, візит Лі з вівторка по п'ятницю включатиме "29-ту регулярну зустріч між главами урядів Китаю та Росії". Мао додала, що Лі планує "обмінятися поглибленими поглядами на практичну співпрацю у двосторонніх відносинах і питаннях, що становлять спільний інтерес" під час переговорів з російським колегою Михайлом Мішустіним.

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Також вона прокоментувала візит політика до Мінська та підкреслила, що "Китай і Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами".

Китай і Росія - останні новини

Раніше видання The New York Times повідомило, що Китай і Росія уклали неофіційний політичний та економічний союз проти Заходу. Наразі вони посилюють співпрацю та проводять провокаційніші військові навчання.

"Пекін дедалі більше відчуває, що дипломатичних та економічних дій недостатньо, щоб донести свою позицію до Вашингтона, тому він все більше покладається на свої військові сили як на інструмент сигналізації. Партнерство з Росією - це спосіб посилити послання Пекіна", - пояснив Брайан Гарт, науковий співробітник проєкту "Китайська міць" Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Водночас Китай відреагував на наступ України на Курську область РФ. В країні закликали до деескалації конфлікту.

"Китай взяв до відома відповідну ситуацію. Позиція Китаю щодо українського питання послідовна і зрозуміла", - йдеться в заяві МЗС.

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