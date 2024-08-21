Прем'єр Китаю планує зустрітися з Путіним.

Прем'єр держради Китаю Лі Цян, який є другою офіційною особою Китаю після лідера Сі Цзіньпіна, планує відвідати Росію і Білорусь під час чотириденного візиту і зустрітися з російськими чиновниками в Москві.

Як пише CNN, посилаючись на російські держЗМІ, Лі Цян у середу зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і проведе переговори про китайсько-російське співробітництво і стратегічні зв'язки з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним.

"Китайсько-російські відносини в нову епоху демонструють нову силу і життєздатність, зміцнюючи взаємну політичну довіру, плідне співробітництво в різних галузях, глибоко вкорінену дружбу, тісну й ефективну міжнародну координацію", - заявив китайський чиновник, додавши, що візит спрямований на "поглиблення взаємовигідного співробітництва".

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Це перший візит високопоставленого китайського чиновника в Росію після вторгнення українських військ у Курську область Росії два тижні тому.

Відносини Китаю і Росії

Китайські чиновники намагаються представити свою країну як нейтрального посередника у війні, але водночас майже не контактують із Києвом на високому рівні, продовжуючи поглиблювати відносини з Москвою в галузі торгівлі, дипломатії та безпеки. Раніше видання The New York Times повідомило, що Китай і Росія уклали неофіційний політичний та економічний союз проти Заходу. Наразі вони посилюють співпрацю та проводять більш провокативні військові навчання.

Водночас Китай відреагував на наступ України на Курську область РФ. У країні закликали до деескалації конфлікту.

"Китай взяв до відома відповідну ситуацію. Позиція Китаю щодо українського питання послідовна і зрозуміла", - йдеться в заяві МЗС.

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