За словами Івана Уса, коли країна стає ініціатором перемовин, вона робить це щоб підкреслити свій статус.

Білорусь шукає своє місце на геополітичній арені, і саме цим можна пояснити заклики самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка до України та Росії сісти за стіл переговорів та закінчити бойові дії. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

За його словами, коли певна країна стає ініціатором перемовин, вона робить це в тому числі щоб підкреслити свій статус.

Крім того, експерт пояснив, з чим міг бути пов'язаний візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до свого китайського колеги Ван Ї. Ус не виключає, що коли Кулеба поїхав до Китаю, то напередодні цього візиту могла відбутись зустріч Лукашенка з китайською стороною - ймовірно, щодо того, аби Білорусь відвела свої війська від кордону з Україною, що дозволило вивільнити певні сили ЗСУ, які Україна відправила не на фронт, а в Курську область РФ.

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"Китай міг дати "зелене світло", щоб Україна зайшла в Росію в обмін на те, щоб вона сказала західним партнерам про таку домовленість, а ті врахували це під час побудови своїх відносин з Китаєм і Білоруссю, в першу чергу щодо економічних питань. Адже Захід хоче стосовно цього бути жорсткішим", – вважає аналітик.

Він вважає, що події в Курській області продемонстрували слабкість Росії, яку Китай використає у своїх інтересах, адже Пекін має територіальні претензії до Росії - зокрема, щодо регіону Примор'я.

Олександр Лукашенко - останні заяви

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко готує білорусів до уходу з посади. За його словами, люди мають бути готові до його звільнення, адже "ніхто не вічний".

Раніше Лукашенко закликав білорусів готуватися до нового президента. Він, зокрема, зазначив, що "розпестив" співвітчизників, і закликав звикати до того, що президент буде інший.

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