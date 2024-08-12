У КНР закликали всі сторони дотримуватися "трьох принципів" деескалації ситуації.

Китай відреагував на "прорив" ЗСУ в Курській області РФ - дипломати закликали до деескалації. Про це йдеться в заяві МЗС Китаю.

У ній зазначається, що влада КНР спостерігає за ситуацією в Курській області. Китайські дипломати заявляють, що нещодавно відбулося "вторгнення" на материкову частину РФ, наводять висловлювання з цього приводу України, США і РФ.

"Китай взяв до відома відповідну ситуацію. Позиція Китаю щодо українського питання послідовна і зрозуміла", - сказано в заяві МЗС.

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КНР також закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" деескалації ситуації.

"Тобто, поле бою не повинно розширюватися, війна не повинна загострюватися, і всі сторони не повинні допускати провокацій, що ведуть до посилення бойових дій будь-якою стороною... Китай продовжить підтримувати зв'язок із міжнародним співтовариством і відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи", - сказано в заяві.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, вранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю РФ. Офіційно українське військове командування ситуацію не коментує. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що війна переходить "на територію агресора", США заявили, що Україна має на будь-які дії, пов'язані із самообороною.

Прихильники кремлівського лідера Володимира Путіна заговорили про "окупацію" території. Відповідну заяву на одному з пропагандистських шоу РФ зробив депутат Держдуми від пропутінської партії "Единая Россия" генерал-лейтенант Андрій Гурульов, який всіляко підтримує вторгнення РФ до України. Він заявив, що проти армії РФ у Курській області задіяні серйозні сили і засоби. Він стверджує, що це - "штатні загальновійськові" з'єднання і говорити про те, що діють ДРГ, - "було б нав'язливо", і слід визнати, що частина Курської області "окупована".

Також повідомлялося, що Китай і Бразилія погодили свій план врегулювання війни в Україні. Так, країни пропонують зупинити військові дії і визнати, що діалог і переговори - єдино можливий вихід. Також вони виступають за збільшення гуманітарної допомоги, захист цивільних і обмін військовополоненими.

На початку серпня в Пекіні заявили, що "мирний план" Китаю і Бразилії щодо "української кризи" підтримали понад 110 країн. Під час візиту до Бразилії спецпредставник уряду КНР у справах Євразії Лі Хуей зазначив, що необхідно терміново "підштовхнути ситуацію до охолодження".

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