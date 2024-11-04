Путін має намір зруйнувати теплоелектростанції, трансформаторні підстанції і в цьому полягає його хитра стратегія.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, яких зусиль докладає її країна, щоб перешкодити планам російського диктатора Володимира Путіна взимку заморозити українців.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві Бербок наголосила, що на порозі третьої зими в умовах повномаштабного вторгнення Путін прагне послабити Україну повітряними атаками. Вона зазначила, що удари дронами стали агресивнішими і їх стало набагато більше.

"Це війна на виснаження. Ми вас не залишимо на одинці", - пообіцяла Бербок і зауважила, що Німеччина стала найбільшим донором України, долучившись до пакету підтримки на 37 млрд євро. Також це стосується постачання систем ППО і зброї ЗСУ.

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"Ми знаємо, наскільки важким є сьогодення. Путін намагається залучити зброю з Північної Кореї, наступає на сході України і хоче цілеспрямовано зруйнувати артерії України - теплоелектростанції, трансформаторні підстанції. Це його хитра стратегія. Десь дві третини інфраструктури в країні зруйновано. Немає тепла, електроенергії. Бракує того, що треба для нормального повсякденного життя", - наголосила Бербок.

За її словами, стратегія Путіна полягає у тому, що українці мають замерзнути взимку.

"Саме цьому ми протиставимо нашу людяність і підтримку... Люди не замерзнуть. Завдяки німецькій допомозі функціонує система енергопостачання. Це відрізняє нашу допомогу. Люди можуть бути забезпечені. Кожна опалена квартира взимку перекреслює план Путіна", - наголосила Бербок.

За її словами, Німеччина збільшує гуманітарну термінову підтримку для України.

"Плюс 200 млн євро для екстренної зимової підтримки. Таким чином, холодні домівки зможуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори", - сказала Бербок.

При цьому, на її переконання, теплоелектростанції та інша інфраструктура нічого не варті, якщо не будуть належно захищені.

"Найкращий захист - це зміцнення української системи ППО... У цій сфері ми будемо постачати військове обладнання. Будемо поєднувати наші зусилля в рамках міжнародної ініціативи ППО і закликаю усіх міжнародних партнерів і надалі надавати підтримку. Ми знаємо, що є ще системи ППО і ці системи рятують життя" - наголосила Бербок.

Відключення світла в Україні

Видання Politico з посиланням на думку енергоекспертів повідомляло, що Україна може зіткнутись з відключеннями світла до 20 годин на добу, якщо зима буде холодною, а окупанти атакують атомні електростанції.

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