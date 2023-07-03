Китайський військовий міністр дуже хоче влаштувати морські маневри за участю російського флоту.

Китай хоче встановити більш тісні зв'язки з Росією у військовій сфері. Про це заявив Міністр оборони Китаю Лі Шанфу на зустрічі з головнокомандувачем ВМФ Росії Миколою Євменовим, пише Bloomberg.

"Спільними зусиллями обох сторін відносини між двома військовими відомствами будуть і надалі поглиблюватися і зміцнюватися, постійно домагатися нового прогресу, і вийдуть на новий рівень", – заявив китайський міністр.

За словами Лі, він зокрема сподівається на більш регулярні навчання, що спільно проводяться російським і китайським військовими флотами.

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Як зазначає Bloomberg, такі заяви китайської сторони підтверджують, що Пекін має намір зміцнювати зв'язки з Москвою, попри заколот "Групи Вагнера", який створив найбільшу загрозу правлінню Володимира Путіна за весь час.

Російсько-китайські відносини - останні новини

Після швидкоплинного заколоту вагнерівців Китай майже добу зберігав мовчання і лише потім озвучив свою публічну позицію. У заяві Пекін висловив підтримку режиму Путіна і назвав заколот внутрішньою справою РФ.

Трохи пізніше китайський посол в ЄС заявив, що Китай виступає за територіальну цілісність України. Це стандартну для Пекіна формулювання дипломат несподівано доповнив уточненням, що Крим теж повинен бути частиною України.

На думку американського Держдепартаменту, останнім часом Пекіну стає все важче підтримувати зайнятий курс щодо російсько-української війни. Китай намагається одночасно і підтримувати Росію, і грати в нейтралітет.

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