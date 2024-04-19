Вашингтон невдоволений допомогою, яку Пекін надає Москві.

Підтримка Китаю допомагає Росії продовжувати вести свою агресивну війну проти України, заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Після зустрічі глав дипломатії "Великої сімки" на італійському острові Капрі він звинуватив Пекін у непрямому розпалюванні війни в Україні. Мова йде про постачання компонентів для російської оборонної промисловості, пише Le Monde.

"Це дозволяє Росії продовжувати свою агресію проти України, - заявив він журналістам.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Блінкен сказав союзникам по Північноатлантичному Альянсу, що Китай допомагає Росії в масштабах, які "викликають занепокоєння" у Штатів.

Він закликав їх говорити про своє занепокоєння Китаю, засуджувати співпрацю з Росією та намагатися вплинути на компанії, які зміцнюють промислову базу РФ.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзиньпіном наголошував, що Китай не повинен допомагати Росії у відновленні своєї військово-промислової бази.

Нещодавно китайська сторона в ООН закликала піти на переговори із завершення війни, виступивши проти постачання зброї на поле бою.

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